Juventus, la situazione attaccante: Dzeko o Suarez, chi è più vicino? (Di martedì 1 settembre 2020) Il prossimo attaccante della Juventus? Due nomi su tutti: Edin Dzeko e Luis Suarez. Il nuovo allenatore, Andrea Pirlo, ha bisogno di una nuova punta centrale dopo l’addio annunciato a Gonzalo Higuain e, dopo aver sondato il terreno per Milik, la dirigenza bianconera proverà a regalare all’allenatore uno dei due. attaccante Juventus, Dzeko e Suarez in pole: ma chi è più vicino? Dzeko ha 34 anni, ma sarebbe perfetto per l’idea tattica di Pirlo che vuole un giocatore fisico, ma dotato tecnicamente per supportare Dybala e Cristiano Ronaldo nella manovra offensiva. I costi poi sembrano favorire l’operazione e anche l’ingaggio non graverebbe troppo sulle casse bianconere. La ... Leggi su giornal

mattiatml : Situazione #Juventus molto semplice. Se non ti liberi di #Higuain non puoi comprare il nuovo attaccante (#Dzeko o… - Mattweet88 : @lucapagni semmai è il contrario: locatelli è l'immagine perfetta di una juventus in disarmo, appesantita da ingagg… - ricatti88 : RT @MilanPress_it: Obiettivo Chiesa, la situazione ??????? - MilanPress_it : Obiettivo Chiesa, la situazione ??????? - Mattia04633283 : Vorrei precisare una cosa, la #Juventus ha già accordi con i giocatori a cui è interessata Se non sta affondando i… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus situazione Calciomercato Juventus, tre giocatori in uscita: la situazione JuveLive TUTTOSPORT – La Juventus vuole Edin Dzeko, ma la situazione di Arkadiusz Milik non si sblocca

“Pirlo ha scelto Dzeko!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina dell’edizione di oggi di Tuttosport. Ore decisive per la volata con Luis Suarez, che tratta la rescissione con il Barcellona. Il ...

Milan scatenato sul mercato: il club rossonero vuole anche Federico Chiesa

Il Milan vuole fare le cose in grande e non è intenzionato a fermarsi al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il lavoro degli ultimi giorni di Paolo Maldini, Frederic Massara e di tutte le componenti della ...

“Pirlo ha scelto Dzeko!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina dell’edizione di oggi di Tuttosport. Ore decisive per la volata con Luis Suarez, che tratta la rescissione con il Barcellona. Il ...Il Milan vuole fare le cose in grande e non è intenzionato a fermarsi al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il lavoro degli ultimi giorni di Paolo Maldini, Frederic Massara e di tutte le componenti della ...