Juve, ufficiale Zanimacchia alla Real Saragozza (Di martedì 1 settembre 2020) TORINO - Poco più di un mese fa l'esordio nel calcio dei grandi, con i 90 minuti nella sconfitta casalinga della sua Juve con la Roma. Ora, per Luca Zanimacchia , è il momento di spiccare verso altri ... Leggi su corrieredellosport

Il futuro di Luis Suarez, ormai prossimo a lasciare Barcellona, rimane ancora incerto: la Juventus pensa all’attaccante ed il ds gli fa una promessa. Si è ufficialmente aperto il calciomercato e la Ju ...TORINO - Grossa novità per Luca Zanimacchia, che ha esordito in Serie A con la maglia della Juve nell'ultima giornata dello scorso campionato. Per l'esterno destro classe '98 è il momento di spiccare ...