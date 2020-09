Guida Tv Mercoledì 2 settembre 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Guida Tv Mercoledì 2 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv mercoledì 2 settembre Rai 1ore 20:30 Seat Music Awards Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 The Good Doctor 3×15-16 ore 23:00 Confronti Referendumore 23:30 Il Commissario Heller – Tv Movie 1×07 Tracce Nascoste Rai 3ore 20:25 Vox Populiore 20:45 Un Posto Al soleore 21:20 Capri Revolution 1a Tv Siamo nel 1914, l’Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani nordeuropei ha trovato sull’isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell’arte. Ma l’isola ha una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia. Il film narra l’incontro tra Lucia, la comune Guidata da ... Leggi su dituttounpop

