Grande Fratello Vip, la clamorosa smentita: “Non parteciperò” (Di martedì 1 settembre 2020) Continuano i rifiuti al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini sta cercando di completare il suo cast, insieme ad Antonella Elia e Pupo, ma negli ultimi giorni stanno fioccando le smentite Il cast del Grande Fratello Vip fatica a prendere forma. Stenta a prendere il volo il programma di Singorini, che sta cercando in questi giorni che precedono il debutto del reality di completare la sua squadra. L’ultima smentita su una possibile partecipazione è arrivata da Cristiano Malgioglio, che nelle ultime ore è intervenuto sul suo profilo Instagram sulla questione. Il cantante non è mai stato contrario in realtà a una possibile partecipazione alla trasmissione. Lui stesso aveva dichiarato di essere molto legato al programma e non aveva escluso un possibile ritorno. Nel post su ... Leggi su bloglive

GrandeFratello : Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… - trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - ItaliaViva : Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere… - ilgiornale : La protagonista del primo Grande Fratello, Roberta Beta: 'Mi riconoscono ancora dal tono di voce'… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Marina La Rosa torna a parlare del primo Grande Fratello e di Rocco Casalino, rivelando che nel 2000 il portavoce di Conte… -