Bargiggia: Inorridisco quando vedo certe scelte folli - Calcio (Di martedì 1 settembre 2020) 'quando leggo che, per dar retta a Conte, l'Inter ha mollato Tonali che aveva in mano da almeno un mese, Inorridisco: 20 anni, potenziale regista per i prossimi 10. Avanti come sempre con gente sul viale del ... Leggi su sportevai

Paolo_Bargiggia : Quando leggo che, per dar retta a Conte, @Inter ha mollato Tonali che aveva in mano da almeno un mese, inorridisco:… - Paolo_Bargiggia : Quando leggo che, per dar retta a Conte, @Inter ha mollato Tonali che aveva in mano da almeno un mese, inorridisco:… -

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia Inorridisco Bargiggia: Inorridisco quando vedo certe scelte folli | Calcio | Calcio Sportevai.it