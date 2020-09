Azzolina in panne scrive ai docenti: “Faremo la storia”. Ma si dà la zappa sui piedi: pioggia di critiche (Di martedì 1 settembre 2020) “Una lettera che cerca di trovare le giuste motivazioni per la riapertura delle scuole ma che tuttavia è piena di retorica, confermando l’approccio populista di chi non si pone mai nelle condizioni di autocritica e cerca di screditare tutto e tutti pensando che la solita pacca sulle spalle sia sufficiente per risolvere i problemi”. Così all’Adnkronos, Pino Turi, segretario generale Uil Scuola, commenta la lettera della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, inviata ai docenti e tutto il personale scolastico. Una lettera che sembra più un grido disperato di aiuto. Una presa d’atto, insomma, del suo fallimento. Una ministra che a pochi giorni della riapertura della scuola non è riuscita a dettare regole chiare per ripartire in sicurezza. Mentre studenti, famiglie e l’intero personale ... Leggi su ilparagone

