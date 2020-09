Ardea, confusione sul rilascio delle Carte d’Identità: l’Amministrazione fa chiarezza (Di martedì 1 settembre 2020) «Ancora una volta e sulla base di affermazioni pubblicate sui mezzi d’informazione, stavolta ad opera del consigliere Simone Centore, siamo a correggere contenuti che provengono dalla componente politica di minoranza e che, a dispetto delle necessità di chiarezza, contribuiscono a produrre, nei confronti dei cittadini, una generale confusione. Relativamente alla segnalata nota, a mezzo Facebook, secondo cui un cittadino informava il consigliere del fatto che “la richiesta per fare la nuova carta d’identità elettronica va fatta presso il Comune di Aprilia, poiché pare il Comune di Ardea non può evadere tutte le richieste”, è bene precisare che: 1. non esiste alcuna comunicazione ufficiale da parte del Comune di Ardea che inviti i propri ... Leggi su ilcorrieredellacitta

