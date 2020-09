Addio Marcus Smythe, è morta la star delle soap Sentieri e General Hospital (Di martedì 1 settembre 2020) Marcus Smythe, attore statunitense star delle soap opera, popolare interprete di ruoli romantici in “General Hospital” e “Sentieri”, è morto all’età di 70 anni nella sua casa di La Crescenta, in California. L’annuncio della scomparsa, che risale allo scorso 20 agosto, è stato dato dalla famiglia a funerali avvenuti. L’attore da tre anni lottava contro un tumore al cervello. Marcus Smythe, la carriera Il primo ruolo in una soap opera ottenuto da Smythe è stato quello di Gordon Middleton in “Sentieri”, nel 1979. Nel 1982-83 ha poi interpretato Dane Taylor in “Aspettando il ... Leggi su tvzap.kataweb

