Van de Beek – Manchester United | colpo a sorpresa dei Red Devils

Il Manchester United è pronto ad accogliere Van de Beek. Il talento olandese avrebbe confidato ai compagni l'imminente addio: le cifre Il Manchester United è vicino ad abbracciare Van de Beek. Il talento olandese, seguito in Europa anche da altre big, ha deciso di accasarsi con i Red Devils. La campagna acquisti del club inglese ha voltato pagina dopo le fallimentari operazioni a cifre elevate che non hanno alzato di molto il livello della squadra. L'operazione si è chiusa sulla base di 45 milioni di euro compresi bonus, un prezzo giusto considerando le potenzialità di Van de Beek. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale. Il trequartista lascerà così l'Ajax, che lo ha accolta come ...

