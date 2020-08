Us Open 2020, Thompson liquida Travaglia in quattro set (Di lunedì 31 agosto 2020) Jordan Thompson doma Stefano Travaglia e approda al secondo turno dello US Open 2020. L’australiano debutta con un convincente 6-3 6-4 4-6 6-2 ai danni dell’italiano che si arrende in 2 ore e 43 minuti. Ottima la gestione del match del tennista di Sydney che ha tenuto sempre il match in mano e che nel secondo round affronterà Gerasimov, vincente contro Lajovic. CRONACA – Parte forte Thompson che infila un parziale di sette punti a zero in avvio procurandosi tre palle break. In prima istanza è bravo Travaglia a ricucire il game, ma alla quarta chance l’australiano non fallisce e si invola subito sullo 0-2. Nel quarto gioco Travaglia si aggiudica il primo gioco nella sfida, ma ... Leggi su sportface

