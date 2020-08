TONALI, UNO DA MILAN (Di lunedì 31 agosto 2020) Sandro TONALI è ormai un giocatore del MILAN. Manca soltanto l’ufficialità, ma è solo questione di dettagli per quello che si può già considerare, al momento, il colpo dell’estate. TONALI il MILAN ce l’aveva nel destino e in queste ore si sta chiudendo un cerchio iniziato circa dieci anni fa, quando proprio i rossoneri lo scartarono in un provino. Anzi, citando il diretto interessato, “più che mi scartarono, non mi presero proprio in considerazione, forse ero troppo piccolo”. Niente San Siro, dunque, ma poco male: lo ritroverà dieci anni dopo. Intanto c’è il Brescia, la squadra che lo coccola e lo cresce, il club grazie al quale TONALI mette in mostra il suo talento: tra Serie B e Serie A sono 88 presenze, cinque ... Leggi su alfredopedulla

