Titolare Sottovento positivo, errore aprire le discoteche (Di lunedì 31 agosto 2020) CAGLIARI, 31 AGO - "aprire le discoteche è stato un errore, o almeno senza linee guida chiare. La colpa non è dei gestori dei locali, non c'erano le condizioni di sicurezza, purtroppo tanta gente non ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

