Temptation Island, problemi parto per Lara Zorzetto | Figlio in incubatrice (Di lunedì 31 agosto 2020) Lara Zorzetto ex concorrente di Temptation Island commuove i suoi follower pubblicando la foto del suo bambino nato con qualche difficoltà qualche giorno fa: “io l’ho visto per la prima volta oggi” scrive la fashion blogger. Una magica avventura iniziata in maniera diversa Un racconto che arriva dritto al cuore quello che Lara Zorzetto … L'articolo Temptation Island, problemi parto per Lara Zorzetto Figlio in incubatrice proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

