Serie A 2020/21, si inizia il 19 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ stata confermata dal Consiglio Federale la data di inizio della Serie A 2020/21, il via sarà infatti nel weekend tra il 19 e 20 settembre. Resta ancora da attendere per il calendario che verrà stilato il 2 settembre. Foto: sito ufficiale FIGC. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il campionato di Serie A partirà come già previsto in passato. Lo ha deciso oggi il consiglio federale riunitosi in mattinata in sede. Nessun cambiamento. Il Consiglio Federale riunitosi stamattina ha ...