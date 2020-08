Mare e monti: bagnini, Cnsas e 118 salvano due uomini e una donna (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Ultima domenica di agosto con – ancora – un corposo bilancio in termini di salvataggi di persone in grave difficoltà sia a Mare che sui monti. Il primo allarme di giornata arriva “dalla spiaggia libera posta tra il Lido Mojto e il Lido Virgin” spiega l’assessore comunale di Battipaglia, Davide Bruno. Che racconta: “In un punto dove con il Mare agitato si formano insidiose correnti, le grida di aiuto hanno portato gli assistenti bagnante Vincenzo Russo e Francesco Bufano a tuffarsi tra le onde per recuperare un giovane e una signora che non riuscivano a vincere le correnti. Appena raggiunti, i due sono stati portati in salvo, naturalmente applicando tutte le procedure anti Covid per il recupero impartite attraverso l’ultimo aggiornamento. ... Leggi su anteprima24

Sono stati resi noti i primi risultati della ricerca effettuata, per la prima volta al mondo, sulle nevi residue delle nevicate dell’anno. I campionamenti effettuati in Valle d’Aosta in occasione del ...

"Si raccomanda alle autorità competenti - è scritto in una nota - di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi rispetto alle sollecitazioni dei venti e del mare ...

