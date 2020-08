Giulia De Lellis, la risposta non lascia più dubbi: pensa ancora a Damante? (Di lunedì 31 agosto 2020) Questo articolo Giulia De Lellis, la risposta non lascia più dubbi: pensa ancora a Damante? . Per Giulia De Lellis è un momento molto intenso a causa della crisi con Andrea Damante e la risposta ad un fan stupisce. Scopriamo che cosa ha detto. Sicuramente questo per Giulia De Lellis non è uno dei momenti più favorevoli della sua vita e ha stupito tutti i suoi follower con una risposta ad … Leggi su youmovies

VanityFairIt : Le due influencer italiane non sono le sole ad aver reso virale questa bralette tempestata di strass che impazza su… - infoitcultura : Giulia De Lellis e Andrea Damante non vivono insieme: “Ho preso casa” - infoitcultura : “Andrea Damante e Giulia De Lellis? Si sono lasciati!”, Gabriele Parpiglia non ha dubbi (VIDEO) - infoitcultura : Andrea Damante e Giulia De Lellis, amore finito. Lei si trasferisce in una nuova casa: «Dovrò sistemare varie cosin… - infoitcultura : Giulia De Lellis: l’ultima canzone di Irama contro di lei? -