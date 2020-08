Covid-19: giovani positivi al tampone fino a 3 mesi (Di lunedì 31 agosto 2020) Covid-19: i giovani possono risultare positivi al tampone fino a tre mesi con carica diversa secondo due studi pubblicati dalla rivista scientifica Journal of Infection A prescindere dal fatto che abbiano o meno manifestato i sintomi dell’infezione da Covid-19, i bambini e i ragazzi che sono stati affetti dal Coronavirus possono risultare positivi al tampone nasofaringeo per… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

A dieci giorni dall'inizio dello screening per tutti i vacanzieri di rientro da Paesi considerati a rischio, quali Spagna, Grecia, Malta e Croazia, nell'aeroporto di Linate si trae un primo bilancio d ...

LATINA – Due casi a Latina, due ad Aprilia, altrettanti a Cori e uno a Terracina. Sono i nuovi contagi da Covid-19 registrati dalla Asl di Latina (di questi due con link dalle Marche e uno dalla Roman ...

