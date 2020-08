Atalanta, Papu Gomez: “Vogliamo un’altra annata di successi” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Migliorarci sarà dura, ma gli obiettivi sono sempre gli stessi e ci attendiamo un’annata di grandi successi“. Queste sono le parole di Alejandro Gomez durante il ritiro di Zingonia. “Siamo cresciuti come la città e i tifosi. Dalla lotta salvezza ad essere tra le migliori d’Europa. Adesso vogliamo far divertire i tifosi che ci mancano moltissimo – prosegue il Papu che torna sulla recente Champions League – E’ stata una soddisfazione grandissima, un grazie va a compagni e staff: è stata un’annata fantastica, vissuta fino all’ultimo momento. L apartita che ricorderò più di tutte è quella con la Dinamo Zagabria per il mio gol e perché si sono accese le speranze di ... Leggi su sportface

