Università di Google: un mondo di corsi a basso costo (Di domenica 30 agosto 2020) Google oggi si sta impegnando per creare una sorta di università di Google ad un prezzo accessibile. Questo grande colosso informatico rappresenta una società che ha organizzato e visualizzato con successo le informazioni del mondo con un clic. Sta per affrontare un problema che molti studenti hanno da tempo. Garantire un passaggio senza intoppi dall’istruzione al lavoro. … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : Università di Google: un mondo di corsi a basso costo - Periodico Daily - Agenpress : Una laurea in 6 mesi: Google lancia la sua Università. Codacons: grave che i giornali parlino di 'Laurea'. E' un se… - verdino2008 : @GiovanniAgost20 A parte il nome, per il resto tt sommato se uno frequenta con profitto un liceo di buon livello, p… - rosdefilippis : RT @aldoceccarelli: #Google rimpiazza l’ #università ? Non proprio ma i suoi #corsi ci dicono molto sul #futuro mercato del #lavoro https:/… - GUARAGNELLA : Google rivoluziona l’università: laurea in 6 mesi al costo di 300 dollari -

Ultime Notizie dalla rete : Università Google Università, mancano studentati: ecco perché in Italia gli studenti sono obbligati a stare in famiglia Corriere della Sera