Una colletta per Giulia: “Aiutateci a curarla in Austria” (Di domenica 30 agosto 2020) Parte la colletta per Giulia, 23enne che da 16 mesi è in stato di minima coscienza dopo un incidente stradale. La speranza è in Austria Giulia Centonze, un gran sorriso e una grande disponibilità per tutti. Adesso però è lei che ha bisogno ed è così da 16 mesi, da quando è stata vittima di … L'articolo Una colletta per Giulia: “Aiutateci a curarla in Austria” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Benedetta dice che «Se oggi tornasse a essere la Giulia di prima l’abbraccerei e le direi: bentornata, mi sei mancata tanto». Federica ricorda il bene che Giulia riusciva a dare a tutti, «c’era sempre ...

Giulia 23 anni, in stato neurovegetativo dopo un incidente: una colletta per guarirla a Innsburck

Servono 100 mila euro per portare Giulia a Innsbruck, in una clinica specializzata in riabilitazione neurologica. La famiglia, che non può sostenere le spese, ha aperto una colletta. Giulia Centonze ...

