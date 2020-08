Una barca con migranti si incendia ed esplode a largo di Crotone: quattro morti e due dispersi (Di domenica 30 agosto 2020) Un'imbarcazione con una ventina di migranti a bordo ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo dei profughi su unità navali della Capitaneria di ... Leggi su globalist

