Sinner-Khachanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Jannik Sinner esordirà agli Us Open 2020 affrontando Karen Khachanov, atleta russo dalle caratteristiche simili al giovane azzurro. La sfida presenta diverse insidie per l’altoatesino, il quale dovrà neutralizzare le offensive spesso letali dell’avversario. L’incontro andrà in scena martedì 1 settembre, come primo match sul campo 8, dalle ore 17.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), con live streaming disponibile su Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. Leggi su sportface

Non era mai successo che ci fossero dieci giocatori italiani ammessi al tabellone principale degli Us Open: si era arrivati a nove, ma comprendendo anche i qualificati e i lucky loser. Dieci uomini, a ...

Jannik Sinner non ha certamente un rapporto fortunato con il sorteggio dello US Open. Dopo aver pescato Stan Wawrinka nella passata edizione, in questa l’altoatesino è stato sorteggiato al primo turno ...

