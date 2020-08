Partorisce due gemelli ma di due padri diversi: scoppia il caos in sala parto e… (Di domenica 30 agosto 2020) Questa donna incinta ha dovuto dare un bel po’ di spiegazioni al padre dei suoi figli. O meglio, ai due papà coinvolti in questa vicenda, che ha davvero dell’incredibile. Sembra una storia inverosimile, degna della miglior soap-opera. Questa donna incinta, infatti, si è cacciata in un bel guaio ed è stata protagonista di una gravidanza davvero assurda. Era il 2009 quando è rimasta incinta di due gemellini. Una bellissima notizia per lei, che si è preparata ad affrontare la gravidanza con gioia e ottimismo. Con il passare del tempo, però, la donna ha dovuto fare i conti con una realtà imbarazzante. I due gemellini, infatti, nonostante fossero stati partoriti insieme erano davvero troppo diversi tra loro. Più di quanto ... Leggi su velvetgossip

Valerush6 : RT @Valerush6: @MatteoSchiavo18 @siceid @mazzettam @DamianoDelSarto @ricpuglisi @CarloStagnaro @ngiocoli @albertobisin @micheleboldrin @lib… - Valerush6 : @MatteoSchiavo18 @siceid @mazzettam @DamianoDelSarto @ricpuglisi @CarloStagnaro @ngiocoli @albertobisin… - bacifinoaridere : E poco dopo partorisce due figlie, ugh ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Partorisce due Parto da record in Gran Bretagna: poliziotta partorisce due volte in 48 ore Il Mattino Stefano Accorsi, Bianca Vitali ha partorito: è nato il secondo figlio della coppia: ecco come si chiama il piccolo

Stefano Accorsi sorride accanto alla bella moglie 29enne. Bianca Vitali ha partorito: è nato il secondo figlio della coppia, è un maschio e di chiama Alberto. L’attore annuncia la nascita del bebè via ...

Lara Zorzetto ha partorito: l’annuncio social

Lara Zorzetto, ex fidanzata di Temptation Island, ha partorito. La ragazza è diventata popolare grazie alla partecipazione al reality di Canale 5 nel 2018. Le sue frasi “ti apro come una verza” o “ti ...

Stefano Accorsi sorride accanto alla bella moglie 29enne. Bianca Vitali ha partorito: è nato il secondo figlio della coppia, è un maschio e di chiama Alberto. L’attore annuncia la nascita del bebè via ...Lara Zorzetto, ex fidanzata di Temptation Island, ha partorito. La ragazza è diventata popolare grazie alla partecipazione al reality di Canale 5 nel 2018. Le sue frasi “ti apro come una verza” o “ti ...