Ore decisive per il futuro di Messi (Di domenica 30 agosto 2020) Calciomercato, Guardiola a Barcellona, ufficialmente per le vacanze: ? Dzeko di avvicina alla Juventus. Entra nel vivo il calciomercato e ovviamente l’osservato speciale è Leo Messi. Secondo i media inglesi e spagnoli la questione potrebbe risolversi già nei prossimi giorni. Calciomercato, ? Il Barcellona ha provato a trattenere Messi prima con il dialogo e poi con il pugno duro. Ottenendo il risultato opposto a quello desiderato. La Pulce sarebbe ancora più convinta della decisione comunicata al club: andare via, possibilmente a costo zero alla luce della clausola presente nel suo contratto, che secondo i legali della squadra catalana sarebbe scaduta. Con il passare delle ore sembra sempre più probabile il trasferimento di Leo Messi al Manchester City, ipotesi rilanciata dalla trasferta di ... Leggi su newsmondo

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Messi, ore decisive: #Bartomeu attende papà Jorge, e a #Barcellona arriva #Guardiola… [@andreasereni90] - Inter_Rompi : @BandieraInter sono ore decisive - Bri_Fitz38 : Carrozzieri di Torino in ansia. Ore decisive. - Cucciolina96251 : RT @NsideMarkt: Sviluppi importanti sul fronte #vandebeek ????, il centrocampista classe '97 NON sarà convocato per la prossima amichevole de… - NsideMarkt : Sviluppi importanti sul fronte #vandebeek ????, il centrocampista classe '97 NON sarà convocato per la prossima amich… -