Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli – la Data d’uscita del documentario (Di domenica 30 agosto 2020) Un film a dir poco atteso dai tifosi della Roma che adesso ha anche una Data d’uscita ufficiale. Ad annunciarla, il protagonista di questo documentario dal titolo Mi chiamo Francesco Totti, diretto da Alex Infascelli. Una tre giorni dove nella Capitale non ci saranno impegni di alcun genere se non quello di andare al cinema. Un viaggio – spiega il quotidiano – che parte nella notte che precede il suo addio al calcio, ore di bilanci e riflessioni, in cui Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti, anche di quel giorno di maggio che ha fatto ... Leggi su influencertoday (Di domenica 30 agosto 2020) Un film a dir poco atteso dai tifosi della Roma che adesso ha anche unad’uscita ufficiale. Ad annunciarla, il protagonista di questodal titolo Mi, diretto da. Una tre giorni dove nella Capitale non ci saranno impegni di alcun genere se non quello di andare al cinema. Un viaggio – spiega il quotidiano – che parte nella notte che precede il suo addio al calcio, ore di bilanci e riflessioni, in cuiripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti, anche di quel giorno di maggio che ha fatto ...

