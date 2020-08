Massa: tromba d’aria sradica albero, morte due sorelle (Di domenica 30 agosto 2020) AGGIORNAMENTO ORE 12:20 - Sono morte le due sorelle schiacciate dall’albero caduto a Marina di Massa in seguito al maltempo. Nonostante la corsa in ospedale, per le due non c’è stato niente da fare: dopo la bimba di 3 anni è stata dichiarata morta anche la sorellina di 14. Leggermente ferita anche la sorella di 19 anni, mentre i genitori sono rimasti illesi. Si tratta di una famiglia di origini marocchine residente in Italia. Marina di Massa: albero schiaccia due sorelleDue sorelle, una di 14 e una di 3 anni, sono in gravi condizioni dopo che un albero è caduto sulla tenda nella quale stavano dormendo in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara). Sul centro della ... Leggi su blogo

