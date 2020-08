Elisabetta Gregoraci al veleno contro Flavio Briatore? “Fanno tutti di testa loro…” (Di domenica 30 agosto 2020) Flavio Briatore positivo al Coronavirus Da qualche giorno non si fa altro che parlare della positività al Covid-19 di Flavio Briatore. Quest’ultimo dopo essere stato ricoverato in ospedale ora dovrà stare in quarantena nella sua abitazione. Ovviamente la vicenda ha sollevato una serie di polemiche coinvolgendo anche Elisabetta Gregoraci, ex moglie del noto imprenditore. La conduttrice di Battiti Live la che a metà settembre sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha detto la sua su quello che è accaduto al padre di suo figlio Nathan Falco. Per fortuna la soubrette calabrese non ha avuto dei contatti col suo ex, anzi la donna ha riservato qualche frecciatina velenosa nei confronti di certe persone e comportamenti tenuti ... Leggi su kontrokultura

bubinoblog : ELISABETTA GREGORACI: VADO AL GF VIP SOLO PERCHÈ CONDUCE SIGNORINI - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: 'Ho consigliato Flavio, ma fa di testa sua' - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: «Io e Nathan stiamo bene, Flavio fa di testa sua» - elisabombshell : Rating my nicknamessss Elisabetta 8/10 -nome completo -mi piace ma ho conosciuto poche persone col mio nome -Eh Co… - reality799 : RT @reality799: Elisabetta Gregoraci - Forte Dei Marmi - August 23, 2020 - Celebrity News -