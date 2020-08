Covid, lo studio in mano al Governo il 12 febbraio: “E’ una cosa serissima” (Di domenica 30 agosto 2020) Il lavoro del ricercatore Stefano Merler presentato dal comitato scientifico è stato reso pubblico da Repubblica. Lo studio è stato presentato al comitato tecnico scientifico in data 12 febbraio. Siamo al 12 febbraio 2020, il Covid entra ufficialmente nell’attenzione mediatica, istituzionale e scientifica: in programma una riunione tra i ministri della Salute del G7, richiesta … L'articolo Covid, lo studio in mano al Governo il 12 febbraio: “E’ una cosa serissima” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio Covid, studio Usa: bambini asintomatici possono trasmettere il virus per tre settimane Il Messaggero Remdesivir per la COVID-19: un altro studio

Inserito il 30 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il remdesivir usato per 5 giorni migliora lo stato clinico dei pazienti con COVID-19 moderata, ma l'importanza pratica di questo risu ...

Covid, prelievi di saliva collettivi a scuola: l'idea di Galli

Massimo Galli, direttore del Sacco di Milano, parla di asintomatici e Rsa, ma soprattutto di prelievi di saliva a scuola: l'idea dell'esperto Nella giornata di venerdì 29 agosto sono stati effettuati, ...

