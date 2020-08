Benevento, detenuto si impicca in carcere: sarebbe uscito nel 2021 (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti​Un detenuto marocchino di 34 anni , O. Araschid, si è impiccato ieri nel carcere di Benevento, nel reparto sex offenders che ospita 19 persone. Il detenuto era giunto nel carcere beneventano il primo agosto, proveniente da Carinola, dopo aver girato per Poggioreale e santa Maria Capua Vetere. Il magistrato ha liberato la salma e la direzione del carcere ha avvertito l’Ambasciata Marocchina a Roma, visto che non aveva parenti e nessuno è andato mai a visitarlo in carcere. sarebbe uscito l’anno prossimo dal carcere. A maggio dell’anno scorso l’ultimo suicidio nel carcere di Benevento. A darne ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Benevento detenuto Benevento, 34enne si uccide in carcere. Il garante: 'Servono progetti e figure di sostegno' NTR24 Bonaventura verso il sì al Benevento: pronto un biennale da due milioni

L'attesa si sta facendo spasmodica. I prossimi giorni saranno decisivi per due colpi in entrata e, soprattutto, per il calendario della Serie A, che sarà svelato il prossimo 2 settembre. Il Benevento ...

L'attesa si sta facendo spasmodica. I prossimi giorni saranno decisivi per due colpi in entrata e, soprattutto, per il calendario della Serie A, che sarà svelato il prossimo 2 settembre. Il Benevento ...