Assessorato alle Contrade e riqualificazione urbana: le proposte di “Guardia sei tu” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUn Assessorato alle Contrade e la riqualificazione urbana: sono i temi trattati in una nota stampa da “Guardia sei tu”, lista in corsa per le amministrative di settembre con Sebastianelli candidato sindaco. La proposta programmatica di “Guardia sei tu” punta, fra l’altro, alla Bellezza, dato che il borgo guardiese ha tutte le caratteristiche per essere la Bella e “straordinaria gemma del Sud” e di tutto il circondario sannita. Dopo anni di concreta e fattiva attenzione nei confronti del borgo antico, “Guardia sei tu” vuole stimolare, con politiche e azioni decise, anche la parte più nuova e più abitata del paese. Così dichiara Gabriele Sebastianelli: “Intendiamo lanciare una grande campagna di ... Leggi su anteprima24

