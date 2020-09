Alle Cantine di Franciacorta in scena i Pas Dosé (Di domenica 30 agosto 2020) Due fine settimana dedicati a sessanta Dosaggio Zero, per un viaggio sensoriale attraverso le terre della Franciacorta. In occasione dell’imminente festival dedicato al rinomato metodo classico italiano, le Cantine di Franciacorta, wine store di Erbusco, organizzerà nei propri locali una degustazione dedicata ai Pas Dosé di zona. Protagoniste saranno sessanta aziende legate dalla comune ricerca della qualità, dalla grande tradizione e dal metodo di rifermentazione naturale in bottiglia. L’iniziativa si svilupperà nel corso di due fine settimana (12-13 e 19-20 settembre), con le aziende che proporranno il loro Dosaggio Zero, tipologia segnata da intensità, freschezza e acidità. Un’occasione utile dunque a degustare e confrontare i metodi classici delle Cantine ... Leggi su vinonews24

Ultime Notizie dalla rete : Alle Cantine Festival del Franciacorta: alle Cantine di Erbusco degustazione di 60 Dosaggio Zero First&Food Dai viaggi nella natura a quelli nella storia

