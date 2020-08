Veronica Gentili: "Mi piacerebbe avere una bambina" (Di sabato 29 agosto 2020) "Nonostante questo sia il nostro settimo anno insieme, per tradizione quello della crisi, tra me e il mio fidanzato va tutto alla grande. Anzi, stare soli, lontani dal rumore che di solito non ci permette di riflettere su noi stessi, ci ha fatto molto bene". Così Veronica Gentili a Confidenze, parlando dell'estate trascorsa a Roma con il compagno, che si chiama Massimo e che fa lo sceneggiatore. La giornalista, con un passato da attrice, è attualmente impegnata su Rete 4 con la versione estiva di Stasera Italia. Per questo motivo, non ha potuto trascorrere l'estate in vacanza, che però ha detto di volersi concedere, anche se solo per pochi giorni, a fine settembre, allorquando riprenderà ad andare in onda soltanto nel weekend. 29 agosto 2020 16:33. Leggi su blogo

toysblogit : Veronica Gentili: 'Mi piacerebbe avere una bambina' - gossipblogit : Veronica Gentili: 'Mi piacerebbe avere una bambina' - mignoloeprof : Comunque Veronica Gentili mi fa veramente tanto sesso...ammetto di far finta di vedere un inutile programma di politica ed attualità. - Tradecon1 : Confidenze culinarie di Veronica Gentili ? - giovannella58 : RT @dedalocomo: Nulla... pure Veronica Gentili @gentilivero, conduttrice di Stasera Italia, che all'inizio del suo programma mi piaceva anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Gentili Veronica Gentili, insufficienza da 5 settimane consecutive: "Ti insegno io, prendi il tastierino e...". Umiliata pubblicamente Liberoquotidiano.it Stasera Italia, Matteo Salvini critica l'atteggiamento del governo sulla questione immigrazione in Sicilia: "Gli sbarchi sono passati da 4.

Politica - Così il leader leghista, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro e condotto da Veronica Gentili, ha voluto dire la sua sull'attuale emergenza immigrazione che sta colpendo duramente ...

Mughini disintegra i buonisti: «Musumeci ha ragione, i migranti a terra peggio degli animali»

Lo scontro sui migranti è altissimo. Il governatore della Sicilia Nello Musumeci non recede dall’ordinanza che prevede lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza. Un tema bollente che tien ...

Politica - Così il leader leghista, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro e condotto da Veronica Gentili, ha voluto dire la sua sull'attuale emergenza immigrazione che sta colpendo duramente ...Lo scontro sui migranti è altissimo. Il governatore della Sicilia Nello Musumeci non recede dall’ordinanza che prevede lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza. Un tema bollente che tien ...