Tour, prima tappa: Kristoff maglia gialla tra pioggia, cadute e proteste (Di sabato 29 agosto 2020) La prima maglia gialla è del norvegese Alexander Kristoff, Uae-Emirates, che in volata a Nizza, sulla Promenade des Anglais, batte il campione del mondo Mads Pedersen e l'olandese Cees Bol, Sunweb,, ... Leggi su gazzetta

Eurosport_IT : 4 a vittoria al Tour de France 80a in carriera 1a maglia gialla del 2020! Alexander #Kristoff vince la volata a Ni… - RaiSport : #TDF2020 1ª tappa ?? Lo #sprint finale La prima maglia gialla del #TourDeFrance 2020 è di Alexander #Kristoff ?? … - Profilo3Marco : RT @Corriere: Tour de France, a Kristoff la prima tappa sotto la pioggia - DelbonoRoberto : RT @Eurosport_IT: Volata da manuale di Alexander #Kristoff! ?? Il norvegese brucia tutti sul traguardo di Nizza ed è la prima maglia gialla… - OA_Sport : Tour de France 2020, tutte le classifiche e le maglie dopo la prima tappa: Kristoff si prende tappa, gialla e verde -

Alexander Kristoff ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione numero 107 del Tour de France, la Nizza Moyen Pays-Nizza di 156 chilometri. Il corridore norvegese della UAE-Emirates taglia ...Questa volta la grande sfida in giallo non scatterà a poche settimane dall'inizio dell'estate e non si concluderà nel bel mezzo della stagione più calda, come avviene di solito. Il 107/o Tour de Franc ...