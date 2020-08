Tempesta d’amore, trame 31 agosto – 4 settembre 2020: Annabelle rapita (Di sabato 29 agosto 2020) Cosa succederà nelle puntate di Tempesta d’amore in onda dal 31 agosto al 4 settembre 2020 su Rete 4? Paul è disperato dopo aver scoperto che è stata proprio Annabelle a provocare la morte di Romy con il veleno. L’uomo, deciso a vendicare la sua amata, sarà pronto a tutto. Il suo piano, almeno inizialmente, non andrà però a buon fine. Nel frattempo, Nadja riceverà un’inaspettata proposta da parte di Tim, ormai certo di non poter più scappare dalle sue responsabilità. Natasha invece verrà a sapere che Michale le ha mentito, in quanto è ancora dipendente dai farmaci. I suoi sospetti inizieranno ad aumentare dopo che Bela le dirà di aver visto il medico dormire nell’ambulatorio. Natasha ... Leggi su kontrokultura

