Siviglia, Oscar Rodriguez è ufficiale: contratto per le prossime cinque stagioni (Di sabato 29 agosto 2020) Nuovo colpo per il Siviglia di Lopetegui e del ds Monchi. Oscar Rodriguez si accasa agli andalusi per le prossime cinque stagioni dopo aver lasciato il Real Madrid che ha ringraziato il centrocampista classe 1998 per la dedizione e professionalità. “Gli auguriamo buona fortuna in questa sua nuova avventura“, si legge nel comunicato dei blancos. Rodriguez è stato recentemente convocato dal ct della nazionale, Luis Enrique, per le prossime partite della Spagna di Nations League contro Germania e Ucraina. Leggi su sportface

