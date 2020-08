Pellezzano, guariti dal Covid due conviventi (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPellezzano (Sa) – Risulta guarita dal Covid la coppia domiciliata in via A. De Gasperi a Pellezzano, ma residenti a Salerno. A comunicarlo è stata l’ASL di Salerno. A seguito della negatività di 2 tamponi consecutivi refertati presso il laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Salerno e dell’ospedale di Eboli, è stata chiesta la revoca dell’ordinanza di quarantena obbligatoria richiesta lo scorso 14 agosto dall’Unità Operativa che rilevò la positività dei due domiciliati a Pellezzano “Un’ottima notizia – ha detto il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. A seguito di questa comunicazione sulla negatività delle due persone, come Ente competente, provvederemo a ... Leggi su anteprima24

