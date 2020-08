Non vogliono i migranti, minacce a sindaco Sardegna (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - NUORO, 29 AGO - Scritte sui muri stamattina ad Aritzo con minacce al sindaco Gualtiero Mameli, contro l'arrivo di una quindicina di migranti che dovranno essere trasferiti in paese da tre ... Leggi su corrieredellosport

Non vogliono i migranti, minacce a sindaco del Nuorese

Ad Aritzo (Nuoro) sono apparse scritte sui muri con minacce al sindaco Gualtiero Mameli, contro l'arrivo di una quindicina di migranti che dovranno essere trasferiti in paese da tre strutture dell'Ogl ...

