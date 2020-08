Nba: Cliff Robinson è morto a 53 anni (Di sabato 29 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

SkySportNBA : NBA, Cliff Robinson morto: l'ex All-Star di Portland aveva 53 anni - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: La @Nba piange #UncleCliffy L’ex @trailblazers #Robinson morto a 53 anni - Gimar69Marchini : RT @Gazzetta_NBA: La @Nba piange #UncleCliffy L’ex @trailblazers #Robinson morto a 53 anni - dchinellato : RT @Gazzetta_NBA: La @Nba piange #UncleCliffy L’ex @trailblazers #Robinson morto a 53 anni - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, Cliff Robinson morto: l'ex All-Star di Portland aveva 53 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Cliff

Sky Sport

Un’altra bruttissima notizia colpisce la NBA. Clifford “Cliff” Robinson, ex All-Star nel 1993-94 e Sesto Uomo dell’Anno nel 1992-93, è morto a 53 anni, come comunicato dalla sua famiglia. Robinson ha ...L'ex All-Star e sesto uomo dell'anno Cliff Robinson è scomparso a 53 anni, come ha annunciato la sua famiglia. Ha giocato in NBA per 18 stagioni vestendo le maglie di Portland, Phoenix, Detroit, Golde ...