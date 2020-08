Maltempo oggi: piogge, grandine e trombe d'aria al Nord. Bufera di neve sullo Stelvio (Di sabato 29 agosto 2020) Milano 29 agosto 2020 - L'ondata di Maltempo attesa nelle prossime ore e per tutto il weekend sul Centro Nord sta già facendo sentire i suoi effetti. Si segnalano forti temporali , nubifragi, ma anche ... Leggi su quotidiano

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni

Previsioni meteo Cremona, sabato, 29 agosto: Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite, sono previsti 56.6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi ...

Il maltempo flagella ancora il Veronese, nevicate sullo Stelvio

VERONA - Maltempo, altro pomeriggio terribile con nubifragi e grandine tra Garda, Valpolicella e Est Veronese e neve più a nord sullo Stelvio. Ancora danni per il maltempo nel Veronese, dopo la bomba ...

