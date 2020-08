Maltempo oggi: piogge, grandine e trombe d'aria al Nord. Bufera di neve sulla Stelvio (Di sabato 29 agosto 2020) Milano 29 agosto 2020 - L'ondata di Maltempo attesa nelle prossime ore e per tutto il weekend sul Centro Nord sta già facendo sentire i suoi effetti. Si segnalano forti temporali , nubifragi, ma anche ... Leggi su quotidiano

Dopo i forti temporali di questa mattina Arpal ha aggiornato l'allerta per piogge diffuse e temporali cosi definita: sul centro-levante ligure (zone B-C-E, bacini piccoli e medi): ARANCIONE fino alle ...

Maltempo in Friuli, forti temporali in Carnia e in Val d'Arzino: due auto bloccate a Paularo, un pickup finisce fuori strada

Il maltempo è arrivato in Friuli. Piogge forti si stanno abbattendo sulla Carnia. In particolare a Paularo due auto, che stavano scendendo da malga Pizzul, sono rimaste bloccate per le intense precipi ...

