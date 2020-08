Lavoratori fragili e scuola a settembre, chi sono e come tutelarli (Di sabato 29 agosto 2020) Con il ritorno a pieno regime del lavoro previsto per le prossime settimane preoccupa la situazione legata a Lavoratori fragili e la scuola a settembre. L'incremento dell'ultimo periodo del numero di contagi di coronavirus preoccupa per il ritorno a una pseudo normalità. E a rischiare di pagarne le conseguenze sono proprio questi due ambiti. Occorre quindi operare per garantire la giusta tutela sia ai Lavoratori fragili che la riapertura dell'ambito scuola a settembre. E sotto questi punti di vista non si può certo negare l'impegno profuso dai principali attori del governo. Tra banchi monoposto, distanziamento e disposizioni personali in fase di definizione, il rischio di una nuova teledidattica parrebbe essere uno ... Leggi su optimagazine

