In aumento positivi e focolai ma più tamponi per chi rientra (Di sabato 29 agosto 2020) Gran parte dei casi risultano positivi al virus ma asintomatici. E c'è massima attenzione per i nuovi focolai. Si ipotizza l'uso di navi e voli speciali per i rientri dalla Sardegna. A Milano dimesso ... Leggi su tg.la7

2_crim : @markorusso69 Creano allarmismo per l’aumento dei positivi, che è legato banalmente al numero record di tamponi. Ma… - mennasesto : RT @LucaGattuso: Considerazioni: e sono due! Per il secondo giorno l'aumento percentuale dei nuovi positivi rispetto al giorno precedente è… - CristinaDragani : @RebelEkonomist Certamente la situazione attuale non permette di fare previsioni ad un mese. Tuttavia, mi sembra c… - EremitaMancato : RT @angy_cocco: Dal 27 maggio circa sono obbligatori i tamponi per ogni intervento chirurgico o ricovero ospedaliero Tenendo conto che du… - veneziatoday : Contagi in aumento nel Veneziano: 31 nuovi positivi, 1 persona morta -