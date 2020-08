Impiegato di banca interrompe truffa ai danni di un anziano (Di sabato 29 agosto 2020) La Polizia di Stato, ieri mattina a Milano, grazie alla provvidenziale segnalazione di un Impiegato di banca, ha bloccato una truffa in corso da 5 mesi nei confonti di un anziano. Il dipendente di una banca di Corso Sempione ha segnalato la presenza nel proprio sportello di un anziano signore stava prelevando 3.500 euro dal … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Impiegato di banca interrompe truffa ai danni di un anziano - WinMan5 : @padesig @sandrabianchi3 @EugenioCardi Per esempio l’impiegato allo sportello di una banca privata ti chiede un doc… - sigma_tao : @zama_zamy la divina comemdia insegna berlusconi paolo=silvio figlio milano 6 febbraio Luigi berlusconi (27 febbr… - Joker10221300 : @GenCar5 @Maranz1971 @AleGuerani Meglio il figlio dell'impiegato di banca a cui gli è stato concesso un prestito mi… - Roberto_Rosoni : @sandraebasta @patriziamacca @RenatoSouvarine Mica vero. Se sei benestante o hai un'assicurazione (non serve essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Impiegato banca

CasertaNews

Milano, 29 ago. (askanews) - Un cittadino italiano di 47 anni, pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, è accusato dalla polizia di Milano di aver truffato un anziano al quale aveva c ...Ben 156 giorni di ricovero, 130 di isolamento nel reparto Covid e 24 tamponi, finché non è arrivato il doppio negativo. Con questi numeri si possono raccontare gli ultimi 4 mesi di Giovanni Niccoli, i ...