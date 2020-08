Chelsea, Ziyech si ferma: problema al ginocchio (Di sabato 29 agosto 2020) Un passaggio illuminante nel gol di Werner, una prova subito convincente ma anche il primo problema fisico. In sintesi è questa la prima uscita stagionale di Hakim Ziyech con la maglia del Chelsea. Per l’ex Ajax va registrato un infortunio al ginocchio accusato dopo cinquantaquattro minuti nel match amichevole contro il Brighton. Nelle prossime ore Ziyech si sottoporrà ad ulteriori esami per capire l’entità del problema e Lampard è in attesa di buone notizie dall’infermeria. Leggi su sportface

Brutte notizie per il Chelsea durante l’amichevole contro il Brighton. Hakim Ziyech è stato costretto a lasciare il campo intorno al 54' per infortunio.

Dopo il mercato faraonico in entrata (vedi i colpi relativi a Timo Werner, Hakim Ziyech e Ben Chilwell), il Chelsea di Roman Abramovich è pronto a far cassa mettendo sul mercato il cartellino di N'Gol ...

