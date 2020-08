Arsenal-Liverpool Community Shield in diretta e streaming: dove vedere il match oggi (Di sabato 29 agosto 2020) Il calcio inglese torna in tv a neanche un mese dalla fine del campionato. Toccherà ad Arsenal-Liverpool sfidarsi sul terreno di gioco per la Community Shield ovvero il trofeo che mette davanti i vincitori della FA Cup con i campioni della Premier League. Sarà Arteta contro Klopp per un match che si annuncia frizzante e ricco di gol.Arsenal-Liverpool, probabili formazioniI Gunners vanno alla caccia del quarto successo dal 2014 ad oggi. Nelle tre edizioni precedenti, a cui sono arrivati sempre dopo aver vinto la FA Cup, sono sempre riusciti a trionfare. Anche la sede, Wembley, porta bene all'Arsenal dato che si tratta della "vecchia casa" del club. Il Liverpool, che è a 15 vittorie proprio come ... Leggi su itasportpress

