Ufficiale: Real Valladolid, c’è Roberto dal West Ham (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Real Valladolid ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Roberto, ex West Ham. Portiere spagnolo, 34 anni, nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves per sei mesi. Tra le altre, ha giocato nel Benfica e nell’Atletico Madrid. Foto: Instagram Real Valladolid L'articolo Ufficiale: Real Valladolid, c’è Roberto dal West Ham proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

