Insegnanti, ecco la mascherina trasparente da usare in classe (Di venerdì 28 agosto 2020) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo ha presentato questa possibile soluzione. Sarebbe un’alternativa utile, soprattutto nel caso di studenti non udenti. Mancano ormai poco più di due settimane alla ripresa ufficiale delle attività nelle scuole. La data del 14 settembre si avvicina sempre di più, con tutti gli addetti ai lavori che stanno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

