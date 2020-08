Il robot grande come un batterio (Di venerdì 28 agosto 2020) Negli Stati Uniti, un gruppo di ingegneri ha sviluppato un robot a quattro zampe delle dimensioni di un microbo . L'automa, invisibile ad occhio nudo, cammina grazie a un impulso laser ed è abbastanza ... Leggi su quotidiano

Negli Stati Uniti, un gruppo di ingegneri ha sviluppato un robot a quattro zampe delle dimensioni di un microbo. L'automa, invisibile ad occhio nudo, cammina grazie a un impulso laser ed è abbastanza ...

Piccolo e pieghevole: il robot chirurgico di Sony è più preciso dell'uomo

Una collaborazione tra il Wyss Institute di Harvard e Sony ha partorito una sorta di piccolo robot chirurgico che ha appunto la peculiarità di essere di dimensioni molto più compatte rispetto a dispoi ...

