Elon Musk rivelerà oggi un dispositivo che collega il tuo cervello a un computer (Di venerdì 28 agosto 2020) Elon Musk è pronto a rivelare un “dispositivo Neuralink funzionante” questo venerdì. Il tanto atteso ma controverso chip cerebrale mira ad aiutarci a competere con l’intelligenza artificiale e ad aiutare le persone con gravi lesioni cerebrali e malattie. L’inizio sarà alle 23:00 italiane. Non esiste un collegamento in live streaming corrente ma l’ultimo evento Neuralink era visualizzabile tramite il canale YouTube di Neuralink. Neuralink, che cos’è e come funziona: Elon Musk annuncia oggi il primo dispositivo funzionante Musk ha già rivelato alcuni dettagli su Neuralink, ma dobbiamo ancora vedere un dispositivo funzionante, quindi questo annuncio ... Leggi su italiasera

