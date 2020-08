De Luca dice che «nelle condizioni attuali non è possibile aprire le scuole» (Di venerdì 28 agosto 2020) «Governare questa fase sarà difficile. Saremo chiamati a decisioni importanti tra una o due settimane. nelle condizioni attuali non è possibile aprire le scuole. Non so cosa saranno in grado di fare in due settimane, ma avremo scelte complicate da fare». È quanto ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a un incontro dell’Ordine degli psicologi. «Dobbiamo individuare oggi tutti i positivi se vogliamo evitare che da qui a un mese ci siano migliaia di contagiati. Dobbiamo stringere i denti almeno per una decina di giorni, completare il rientro dalle ferie e dalla benedetta Sardegna. Il 90% sono asintomatici ma se vanno in giro liberamente per la regione tra un mese saremo costretti a ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : #DeLuca è preoccupato in vista della riapertura delle scuole. Dice che la Campania è la regione più sicura e invita… - ANTO_MARTINI : RT @Libero_official: 'Destra e sinistra si meriterebbero uno come Luca #Zaia, non mi stupirei se...'. Carlo #Calenda, sondaggi alla mano: q… - gi0de : RT @Libero_official: 'Destra e sinistra si meriterebbero uno come Luca #Zaia, non mi stupirei se...'. Carlo #Calenda, sondaggi alla mano: q… - Libero_official : 'Destra e sinistra si meriterebbero uno come Luca #Zaia, non mi stupirei se...'. Carlo #Calenda, sondaggi alla mano… - Tommasolabate : Come canta Luca Carboni, “la canzone dell'estate / che mi dice che non ti piace / le nostre risate”. #Santanchè… -